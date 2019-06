Ein ehemaliger AfD-Politiker rechnet ab

Bissige Abrechnung: In einer Debatte des Landtags über rechtsextreme Hetze nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke warf Ex-AfD-Landeschef Marcus Pretzell seiner ehemaligen Partei vor, sie distanziere sich nicht glaubwürdig von Rechtsextremen: „Wenn man behauptet, dass Extremismus bekämpft gehört und sich gleichzeitig in der Bundespressekonferenz mit Björn Höcke auf ein Podium setzt, dann bekämpft man den Rechtsextremismus in der eigenen Partei eben nicht“, rügte der parteilose Pretzell.

Von Hilmar Riemenschneider