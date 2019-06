Gefährliche Ignoranz

Xi Jinping hat also allen Grund, das Treffen in seinem Vorgarten – Osaka ist nur 1700 Kilometer von Peking entfernt – als ein Heimspiel mit viel Symbolkraft zu zelebrieren. Zwar traut sich kein westlicher Regierungschef den mächtigen Mann Chinas vorbehaltlos zu unterstützen. Doch die politischen Appelle an Trump sind quasi gleichlautend: Warnung vor einem Krieg im Mittleren Osten und ein Aufruf, zum freien Welthandel zurückzukehren.

Kein ernstzunehmender Ökonom kann der Abschottungspolitik des US-Präsidenten etwas Positives abgewinnen. Klar, kurzfristig können Zölle und andere Handelshemmnisse manchen amerikanischen Arbeitsplatz schützen. Doch mittel­fristig, spätestens aber auf lange Sicht lenkt Trump die Wirtschaft seines Landes Richtung Abgrund.

Ohne einen weitgehend freien Welthandel kann kein großes Industrieland dauerhaft prosperieren. Und auch der beklagte Zuwanderungsdruck aus dem Süden nimmt durch das Errichten wirtschaftlicher Mauern zu. Wenn Trump versucht, mexikanische Autowerke in die USA zu holen, folgen die Arbeiter ihrem Job: Der Migrationsdruck wächst.

Dies alles müssen vor allem die Europäer als engste Verbündete dem US-Präsidenten in Osaka klarmachen. Nur so ist eine globale Wirtschaftsflaute in allerletzter Minute noch zu stoppen.