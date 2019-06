Großes Hallo: Und nun?

Die Welt hält den Atem an. Es gibt neue Bilder von Donald Trump. Nicht irgendwo, sondern in Panmunjom, an einem neuralgischen Punkt der innerkoreanischen Grenze, schüttelt Donald Trump Machthaber Kim die Hände – und betritt Nordkorea! Ausgerechnet er inszeniert sich als Überwinder von Grenzen. Symbolischer geht es nicht. Es ist der Ort, an dem nach dem Koreakrieg die demilitarisierte Zone entstanden ist. Ein streng bewachter Puffer. Und dann ein Treffen, das nur mal eben so entstanden sein soll, als spontane Idee zum Händeschütteln, wie es Trump ausdrückte?

Von Claudia Kramer-Santel