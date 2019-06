Doch nun zeichnete sich am Wochenende mehr und mehr ab, dass ausgerechnet Wahlgewinner Manfred Weber von der Europäischen Volkspartei (EVP) der Lorbeerkranz versagt bleibt. Der dritte Anlauf, die zentralen Personalentscheidungen in der EU auf einem Sondergipfel zu treffen, war am Sonntagabend von eine Fülle von Spekulationen und komplexen Paketlösungen begleitet. Kein Ruhmesblatt für Parlament und Rat. Und gleichzeitig ein Schaden für das Ansehen Europas in der Welt.

Dass ausgerechnet Emmanuel Macron, der sich unlängst zum Retter der EU emporgeschwungen hat, dieses Durcheinander mit angerichtete, wiegt schwer. Der französische Staatspräsident stellte sich gegen Weber und machte im Gipfel-Vorfeld den Weg für den niederländischen Sozialdemokraten Timmermans frei. Wahrlich kein Freundschaftsdienst für Angela Merkels Union.