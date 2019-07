Runter mit den Steuern, neue Investoren gewinnen – und die EU soll die Schuldenschwelle für Hellas senken. Das klingt traumhaft in einem Land, in dem die staat­ liche Verwaltung weiterhin eher einem Labyrinth gleicht. Mitsotakis wird früher oder später an seinen Heilsversprechen gemessen werden. Die Macht, sie auch umzusetzen, hält er gleichwohl in seinen Händen. Der 51-Jährige kann mit seiner Nea Demokratia allein regieren.

Griechenland steht nicht länger für Europas Tragödie. Den schwarzen Peter als Krisen-Land Nummer eins hat Italien übernommen. Vorteil Mitsotakis. Seine Chancen, die EU zu bezirzen, sind so schlecht nicht, nachdem der jüngste Brüsseler Wirrwarr-Gipfel gar auf ein Defizitverfahren gegen die Schuldenkönige aus Rom verzichtet hat.