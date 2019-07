„AKK“ wird Verteidigungsministerin: Merkels Schachzug

Berlin -

In Berlin folgt ein Paukenschlag dem nächsten: ­Zuerst geht Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin nach Brüssel – und nun wird Annegret Kramp-Karrenbauer über Nacht Verteidigungsministerin. Die Kanzlerin zieht im Hintergrund die Fäden, sie drückt aufs Tempo und überrascht selbst die eigene Parteispitze. Angela Merkel demonstriert, dass sie keine „Lame Duck“ ist – weder in der EU noch in Berlin.