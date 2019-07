Kommentar Neuer Premier im United Kingdom: EU muss hart bleiben

Boris Johnson hatte sich in der Abstimmung um den Chefsessel bei der konservativen Tory-Partei klar durchgesetzt. Ivanka Trump, US-Präsidententochter, gratulierte auf Twitterkurz darauf dem künftigen Premier von „United Kingston“. Der Brexit-Hardliner übernimmt am Mittwoch das Amt der Regierungschefs in Großbritannien. Ein Kommentar: Von Dorle Neumann