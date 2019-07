Umwelthilfe gewinnt vor dem OVG

Die Deutsche Umwelthilfe wird es als Erfolg ver­buchen. Sie hat das Land NRW per Gericht gezwungen, den Luftreinhalteplan für die Stadt Aachen noch einmal gründlich zu überarbeiten. Aber: Der 8. Senat am Oberverwaltungsgericht Münster hat keineswegs festgestellt, dass die von der Umwelthilfe ­geforderten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in dieser Stadt über Nacht verhängt werden müssen. Eine solche Maßnahme muss in jedem Fall verhältnismäßig sein.

Von Wolfgang Kleideiter