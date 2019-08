Auf Wahlkampf-Tour

Boris Johnson in Berlin

Ein Staatsgast wird im Kanzleramt zwar immer freundlich und ehrenhaft empfangen, aber gelegentlich auch – und vor allem dann, wenn es sein muss – mit klarer Kante verabschiedet. Diese Erfahrung hat Theresa May gemacht. Und auch Boris Johnson ist es in Berlin nicht anders ergangen. Die Brexit-Verhandlungen sind aus europäischer Sicht durch – da mag sich der blonde Populist aus London mit seinen Drohungen noch so sehr als kleiner Donald Trump inszenieren.