In einer Woche steht der Republik ein dramatischer Wahl-Krimi ins Haus: In Brandenburg wie in Sachsen dreht sich alles um die Frage, ob es der rechtsnationalen AfD gelingt, in einem der beiden Bundesländer stärkste politische Kraft zu werden und womöglich auf das Ministerpräsidenten-Amt zu pochen. Die konkurrierenden anderen Parteien eint eines: Exakt dies wollen sie allesamt und kollektiv verhindern.

Von Norbert Tiemann