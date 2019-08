Nach den Ursachen muss nicht lange geforscht werden: Es ist Trumps rücksichtslose „America First“-Devise und seine Leidenschaft für den „Deal“. Diese Art der Nicht-Diplomatie vertieft die globalen Gräben. Amerika hat sich längst verabschiedet – von seinen Partnern und von seiner Rolle als politische Führungsmacht.

Und nun doch noch ein Sinneswandel? Fast wie aus einer Laune heraus kündigt der US-Präsident in Biarritz gegenüber der Kanzlerin einen baldigen Deutschland- Besuch an. Vielleicht ist es der „nette Versuch“, den Boden zu bereiten für eine Entspannung im Handelsstreit mit der EU. Vielleicht wollte Trump auch nur etwas „Nettes“ sagen. In den USA hat er für Merkel oft nur Häme übrig. Einen neuen „Deal“ wittert Trump vielmehr mit dem Iran. Der G7-Gipfel hat offenbar das Tor nach Teheran aufgestoßen. Deutschland wäre möglicherweise ein willkommener Platz für eine Zwischenlandung.