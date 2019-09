Stimmungsmache

Genaue Zahlen bleibt Andreas Gassen, seit fünf Jahren an der Spitze der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, schuldig. Deshalb ist sein Vorstoß, Patienten zu maßregeln, wenn sie zu häufig und vor allem unnötig den Arzt aufsuchen, mit höchster Vorsicht zu genießen. In ebenso populistischer Tonlage könnten Patientenvertreter mit der Behauptung Stimmung machen, dass Erkrankte oft ratlos eine Praxis verlassen und sich erst aus diesem Grund hilfesuchend an den nächsten Arzt wenden.

Von Wolfgang Kleideiter