Zweifel an der Jugend

Selten wird die Diskussion um das Alter so emotional geführt wie zuletzt im Fall des – inzwischen von den Behörden entlasteten – HSV-Kickers Bakery Jatta . Bei dem Fußballprofi ging es vor allem um den Sport, doch das Alter spielt für die Chancen von Flüchtlingen eine große Rolle: Unbegleitete Minderjährige werden besser geschützt und betreut als erwachsene Asylbewerber. Sie werden in Pflegefamilien oder Wohngruppen statt in Sammelunterkünften untergebracht. Und sie dürfen in der Regel nicht abgeschoben werden. Die Versuchung für junge Erwachsene auf der Flucht ist also groß, sich offiziell etwas jünger zu machen.

Rechtsmediziner der Uniklinik Münster haben in einer bislang nicht veröffentlichten Studie 594 ihrer Altersgutachten aus den Jahren 2007 bis 2018 ausgewertet. Das Ergebnis laut einem Abstract (einer Kurzzusammenfassung der Studie): 234 nach den Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft für Forensische Altersdiagnostik (AGFAD) untersuchten angeblichen Minderjährigen waren mindestens 18 Jahre alt – und somit erwachsen. Das entspricht einem Anteil von 39,4 Prozent – der Untersuchten.

Nur Verdachtsfälle untersucht

Aber: Aus den Zahlen lässt sich nun keineswegs schließen, dass 40 Prozent aller als „unbegleitete Jugendliche“ einreisenden Flüchtlinge ihr Alter falsch angäben. Denn Rechtsmediziner werden erst aktiv, wenn Gerichte oder Jugendämter klare Zweifel an den Altersangaben der Flüchtlinge anmelden und eine ärztliche Untersuchung anordnen. Das Alter lässt sich zum Beispiel über eine Röntgenuntersuchung von Handgelenk, Kiefer und Schlüsselbein ermitteln. In 85 Prozent der in Münster untersuchten Fälle waren Familiengerichte und Jugendämter die Auftraggeber. Und deren Zweifel waren bei 40 Prozent der 594 Untersuchten berechtigt.

Von Flüchtlingshelfern und Jugendärzten kommt scharfe Kritik an der Altersbestimmung – insbesondere mittels Röntgenaufnahmen. „Die forensische Altersdiagnostik leistet einen wichtigen Beitrag zur Rechtssicherheit in unserem Land“, zitiert Focus-Online dagegen den münsterischen Rechtsmediziner Andreas Schmeling. In seinem Abstract verweist der AGFAD-Vorsitzende Schmeling darüber hinaus einerseits auf das Kindeswohl, also den Schutz der Jugendlichen, und andererseits auf die „faire Ressourcenverteilung“, also den angemessenen Einsatz der für die Flüchtlinge vorhandenen Mittel.