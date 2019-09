Opfer der Billigwelle

In der Reisebranche tobt ein gnadenloser Konkurrenzkampf. Gleichzeitig sind Pauschalangebote weniger gefragt. Neben vielen Fluglinien bleiben daher auch Veranstalter bei diesem Billig-Wettlauf auf der Strecke. Mit dem britischen Thomas-Cook-Konzern hat es jetzt einen Giganten der Branche erwischt. Für Urlauber, die in den kommenden Wochen mit dem Anbieter die schönsten Tage des Jahres oder auch nur einen Kurztrip in eine Metropole genießen wollten, ist die Enttäuschung groß. Zwar werden die Reisekosten wohl ersetzt. Aber kurzfristig eine Urlaubsalternative zu finden, fällt nicht immer leicht.

Von Jürgen Stilling