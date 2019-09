Dass die EU bald nicht mehr in einem im wiederkehrenden zähen Prozess von Schiff zu Schiff, sondern systematisch, schnell und abgestimmt entscheiden wird, was denn mit den Menschen an Bord geschehen soll, verheißt aus ihrer Sicht nur eines: Europa ermuntert geldgierige Menschenhändler, weitere Schlauchboote mit armseligen Migranten aufs Mittelmeer zu schicken. Eine gut gemeinte Geste führe am Ende zum denkbar schlechtesten Ergebnis.

Aber kann es sich Europa ernsthaft leisten, dem Tod im Mittelmeer so tatenlos wie bisher zuzusehen? Müssen Verantwortliche nicht handeln, wenn sie Zustände auf Schiffen für menschlich und medizinisch untragbar halten? Kann man es wirklich vertreten, dass auf eine erkennbare Notlage mit einem unkultivierten Geht-mich-nichts-an reagiert wird?

Es ist geboten, zu handeln, nach Lösungen zu suchen, Schritte von der Aufnahme bis zur Rückführung zu verzahnen und dabei vor allem stets abgestimmt vorzugehen. Dazu gehört auch ein Verteilmechanismus, wenn die Schiffe im Hafen liegen. Dies heißt doch nicht, dass damit die Häfen und Grenzen „offen“ sind.

Das Treffen auf Malta war der erneute Vorstoß, in der EU eine zukunftsfeste Migrationspolitik zu entwickeln, verlässliche Abkommen zu treffen, das komplexe Thema ganzheitlich und pragmatisch zu denken. Dass ein Hardliner wie Horst Seehofer hier überzeugt mitwirkt, sollte den Kritikern zu denken geben.