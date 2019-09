Als 2015 die Flüchtlingswelle kam, hatten die Miesepeter Oberwasser. Die Nation in Seenot, die Kosten aus dem Ruder. Integration: Schiffbruch in Sicht.

Heute kann man sagen: Ja, das ist eine Krise. Nein, sie ist nicht unlösbar. Das Wagnis, das Uwe Sahle mit seiner Baufirma einging, 30 Flüchtlinge auszubilden, zeigt das. Die neuen Mitarbeiter sind zuverlässig, wollen was werden, unabhängig sein, Geld verdienen. Und die bleibenden Probleme, die es in unserem aufs Hochdeutsche ausgerichteten schulischen Lernsystem gibt, müssen mit viel Mühe und Einsatz behoben werden. Die Gesellschaft wandelt sich zu einer Welt der Vielfalt. Das ist für manche schwer zu verstehen, für andere ein großer Gewinn. Für den Arbeitsmarkt ist es ein Schritt in die sichere Zukunft.