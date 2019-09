Ein gutes Geschäft, auch für Karstadt , das den Laden 1981 komplett übernahm. Und als sich dann in den 1990er Jahren Karstadt und Lufthansa (samt ihrer Tochter Condor) zusammentaten und schließlich die britische Thomas Cook Holding übernahmen, war der Gipfel fast erklommen. Die Company war die Nummer zwei in Europa und weltweit das drittgrößte Reiseunternehmen. Nun hat sich Thomas Cook offenbar gründlich in den Fallstricken der Globalisierung verheddert. Immer mehr, immer billiger – das funktioniert nicht länger.

Die Konsequenzen des Wachstumswahns müssen nicht nur die Angestellten ausbaden, sondern auch die Urlauber. Wenn die ganz Großen auf dem Markt taumeln und fallen, sind selbst garantierte 110 Millionen Euro nicht mehr genug, um alle Ausfälle komplett zu tragen. Von den zahlreichen Kunden, die nur Einzelflüge oder separate Hotelunterkünfte gebucht haben und nun komplett leer ausgehen, mal ganz zu schweigen.