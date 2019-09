Der Prozess gegen VW ist nicht die erste Musterklage, die in Deutschland angestrengt wurde. Vor dem OLG Stuttgart hat bereits am 25. Januar 2019 das erste Verfahren nach dem am 1. November 2018 in Kraft getretenen „Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungsklage“ begonnen. Der Verein Schutzgemeinschaft für Bankkunden hatte gegen die Mercedes-Benz-Bank wegen undurchsichtiger Widerrufsinformationen bei Darlehensverträgen geklagt. Das OLG hat diese Klage aber am 20. März als unzulässig abgewiesen.