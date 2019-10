Staats- und Parteichef Xi Jinping macht eine eindeutige Kampfansage: „Keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes aufhalten.“ Auch wenn diese Botschaft sich in erster Linie gegen die USA richtet und den Handelskrieg mit US-Präsident Donald Trump meint, so lassen sich diese Worte doch auch auf den anhaltenden Widerstand in Hongkong münzen.