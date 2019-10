Kommentar Klimadebatte und Landwirtschaft: Politischer Sprengstoff

Die Unruhe im bäuerlichen Berufsverband ist seit Jahren groß – doch jetzt schlägt sie vielerorts um in offene Wut. Wut gegen die politisch Verantwortlichen, Wut auf die, die an den Warenterminmärkten die Preise für landwirtschaftliche Produkte machen. Und wohl auch Unverständnis darüber, dass in Zeiten einer berechtigten Klimaschutzdebatte die Landwirte allzu sehr zum alleinigen Sündenbock gemacht werden. Von Frank Polke