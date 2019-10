Pro und Contra Grüne für Tempolimit 130 auf Autobahnen

Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident des Autolandes Baden-Württemberg, hat sich am Dienstag hinter den Antrag seiner Partei für ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen gestellt. „Das wäre höchst vernünftig, das zu machen“, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Die Grünen wollen im Bundestag eine namentliche Abstimmung über eine Maximalgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern herbeiführen. Wie sinnvoll ist ein Tempolimit auf Autobahnen? Darüber gehen die Meinungen weit auseinander - auch unter unseren Redakteuren. Ein Pro und Contra von Jürgen Stilling (Contra) und Martin Ellerich (Pro). Von Jürgen Stilling, Martin Ellerich