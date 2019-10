Bei den einen schlägt sich dies positiv nieder – in politischem Engagement für die eigenen Werte und Themen. Bei den anderen verfangen rechtspopulistische Parolen, die Kompliziertes vermeintlich leicht auf den Punkt bringen, letztlich aber nur Hass und Zwietracht schüren.

Für die etablierten demokratischen Parteien sollte das ein Warnsignal sein. Radikalisierung – egal in welche Richtung – ist auf Dauer schlecht für die Demokratie. Die Zeit der politischen Grabenkämpfe zwischen und vor allem innerhalb der Parteien muss daher endlich aufhören. Die Jugendlichen erwarten völlig zu Recht eine ernsthafte und zukunftsorientierte Rückkehr zur sachpolitischen Auseinandersetzung.

Der Bundesregierung sowie allen demokratischen Parteien sollte daran gelegen sein, den Jugendlichen die in der Umfrage ermittelten Ängste zu nehmen, statt sie in Gefechten mit politischen Gegnern zu verstärken. Nur so sind die Trends zu rechtspopulistischen Positionen und zur Politikverdrossenheit dauerhaft umzukehren.