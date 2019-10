So – nun gibt es also einen Deal zum Brexit. Und Boris Johnson findet ihn großartig und hervorragend. Mit diesem Eigenlob Marke Trump steht er an der Themse eher einsam da. Denn beim genauen Blick auf das Papier wird klar: Die Neigung des britischen Parlaments, dieser Vereinbarung mit der EU zustimmt, ist gering. Sehr gering.