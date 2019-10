Die deutsche Wirtschaft wächst langsamer, eine Rezession ist aber noch nicht in Sicht – so weit überrascht der Konjunkturausblick der Bundes­regierung nicht. Auch alle Forschungsinstitute hatten zuvor ähnliche Prognosen abgegeben. Klar, Ursachen für die Flaute sind die Handelskriege und der bevor­s tehende Brexit. Das wissen alle. Doch was ist der wahre Auslöser für das – auch im europäischen Vergleich – so schwache Wachstum?

Immer lauter werden die Vorwürfe an Politik und Unternehmen, der jahrelange Aufschwung habe die Entscheider eingelullt. Selbstzufriedenheit und Untätigkeit? Ökonomen beklagen, dass in den Unternehmen lange zu wenig investiert wurde. Die Politik befasste sich nur halbherzig mit der schwierigen Alterspyramide, die dem Land eine Kombination aus Fachkräftemangel und nicht bezahlbarer Rentner-Versorgung zu bescheren droht.

Andere Länder sind jünger, innovativer und beweg­licher. Treibend auf der Wachstumswelle hat sich in Deutschland eine Geisteshaltung breitgemacht, die auf den Status quo setzt und nicht weit genug in die Zukunft denkt. Wer international mithalten will, kann sich eine solche Passivität nicht lange leisten.