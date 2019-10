Neue Bildungsstudie zeigt Defizite auf: Von den Besten lernen

Denn ganz wesentlich für das schwindende Leistungsniveau in Mathe, Physik, Chemie, Biologie und auch Informatik ist der drastische, in einigen Regionen sogar dramatische Lehrermangel in diesen so wichtigen Fächern. Das spiegelt sich auch in dem Ergebnis für die Gymnasien wider. Die neue Studie sieht nun auch in dieser Schulform einen negativen Trend. Hier muss man endlich Anreize für Studierende setzen, um bei der Jobwahl nicht immer das Nachsehen gegenüber der freien Wirtschaft zu haben.

Da Bildung Ländersache ist, sollten sich doch 14 Kultusminister folgendes fragen: „Wie stellen es Bayern und Sachsen an, dass sie beständig an der Spitze stehen?“ Es ist längst an der Zeit, nachhaltig von diesen Besten zu lernen und das Länder-Kleinklein ad acta zu legen.