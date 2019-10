Schwierige Rechenbeispiele

Wer wie Höcke von drohender Volksvermischung schwafelt, wer das Mahnmal zum Gedenken an sechs Millionen ermordete Juden in Berlin süffisant-distanziert „Mahnmal der Schande“ nennt, der ist nicht nur rechtspopulistisch, sondern steht mindestens mit eineinhalb Beinen im Lager der Rechtsextremisten vom Schlage der NPD oder der Identitären Bewegung.

Aber auch der Wahlsieger Linkspartei muss sich gerade in Thüringen Fragen gefallen lassen. Natürlich ist Bodo Ramelow (schon qua Herkunft) kein Wende-Kommunist. Ihm ist es in den vergangenen Jahren gelungen, mit Fleiß, Können und Charisma ein positives Image als Landesvater aufzubauen. Aber in seiner Partei gibt es gerade zwischen Gera, Weimar (ausgerechnet) und Suhl viele Alt-Kader, die nach der Wende ihre Verbindungen genutzt haben, um ihre Positionen in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat auszubauen.

Das Wahlergebnis von über 50 Prozent für Linke und AfD bedeutet natürlich auch, dass eine Regierungsbildung ohne diese beiden fast unmöglich möglich ist. Die erneut gedemütigte SPD und die auf dem Boden der Tatsachen gelandeten Grünen dürften wohl einem Linksbündnis nicht im Wege stehen – doch es reicht eben nicht. Auch die CDU um Mike Mohring ist nicht auf der Gewinnerseite. Dafür gibt es Gründe, die nicht originär in den Tiefen der thüringischen Landespolitik angesiedelt sind, sondern mindestens eine Ursache in der Pannenserie der Vorsitzenden haben. Die Stimmen, die dies in der Union zu akzeptieren bereit sind, werden mit diesem Wahlergebnis nicht lauter werden.