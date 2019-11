Friedrich Merz tritt ­gerade den personi­fizierten Beweis dafür an, dass sachlich richtige Argumente durch falsches Vorgehen in der Politik ihre Substanz einbüßen. Natürlich ist es die Auf­gabe der Bundesregierung und vor allem der mit Richtlinienkompetenz ausgestatteten Kanzlerin, dem Land Orientierung zu geben. Dieskann und sollte durch Reden, Führen oder eben durch Handeln auch in der Innenpolitik erfolgen. Dies gilt umso mehr in Zeiten des politischen, gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Umbruchs, in dem gerade die west­liche Welt sich infolge der Digitalisierung befindet.

Auch die Analyse des ehemaligen Fraktionschefs über das Erodieren der CDU gerade am rechten Rand – das nicht mono-kausal zum Entstehen der AfD führte, dies aber förderte – ist zutreffend, wenn auch wenig exklusiv. Doch Merz sollte sich seine Kritik für den Parteitag aufheben, um nicht von vornherein seine Chancen auf mehr Einfluss in der Partei zu vernichten. Schon beim Parteitag in Hamburg verlor er gegen Annegret Kramp-Karrenbauer nicht wegen seiner schwachen Tagesform als Redner, sondern weil er vorher und auf dem Parteitag zu oberlehrerhaft von der Seitenlinie argumentierte.

Merz hätte sich mindestens seit 2015 einbringen können, dazu wäre er durch seine Wortmacht in der Lage gewesen. Doch der Sauerländer gefiel sich in seiner Rolle als rätselhafte Sphinx, vor denen die Mächtigen um Angela Merkel sich zu fürchten hatten. Haben sie aber nicht, sondern regiert, mit Erfolg und Siegen, mit Fehlern und Niederlagen. Merz wirkt erneut wie ein Politiker, der recht hat, es aber nicht schafft, durch das Bilden von Anhängerschaft sein Außenseitertum zu überwinden.