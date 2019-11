Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt derzeit so stark, wie es zuletzt die Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts vermochte. Obwohl dies bereits seit Jahren absehbar ist, sind Schulabgänger auf die neuen Herausforderungen schlecht vorbereitet. Was Unternehmen und Schüler schon länger beklagen, haben inzwischen auch die Schulleitungen erkannt. Es mangelt nicht nur an der digitalen Ausstattung, sondern auch an Lehrkräften, die diese im Unterricht sinnvoll ein­setzen.

Diese Erkenntnis ist ein erster Schritt, aber eben nicht mehr. Nun müssen die richtigen Konsequenzen daraus gezogen werden. Und das möglichst schnell, will man im internationalen Vergleich nicht komplett den Anschluss verlieren. Nötig ist ein ganzes Bündel an Maßnahmen: Während der Digitalpakt Schule zumindest ­finanziell bei der technischen Ausstattung der Schulen helfen könnte – sofern die Mittel auch abgerufen werden –, muss die Politik endlich für die nötige flächendeckende Breitbandinfrastruktur sorgen. Das drängendste Pro­blem ist aber, die Lehrerschaft mit den nötigen Kompetenzen auszustatten. Zum einen müssen an­gehende Lehrer im Studium stärker auf die neuen Herausforderungen vorbereitet werden. Derzeit fühlen sich laut einer Studie der Universität Maastricht nur rund 40 Prozent der deutschen Lehramtsstudierenden auf die digitalen Anforderungen ihres Berufs vorbereitet. Zum anderen müssen ältere Lehrer intensiv geschult werden und ein Interesse am Thema entwickeln – sonst ist auch die beste technische Ausstattung nutzlos.