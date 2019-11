Der eigentliche Skandal ist, dass dieses Gesetz überhaupt notwendig ist. Schließlich verbieten bereits die grundlegenden Regeln des Anstands, was nun mit Strafe belegt werden soll: Frauen unter den Rock zu fotografieren oder gar als Gaffer Sterbende und Tote abzulichten – und so oft auch noch Rettungseinsätze zu behindern.

Aber das Problem verschärft sich zusehends: Immer wieder, immer öfter berichten Unfallhelfer, dass sie vor lauter Gaffern kaum mehr ihre lebensrettende Arbeit tun können. Bilder von Unfällen werden in den – angeblich – „sozialen“ Netzwerken geteilt, Tote hemmungslos zur Schau gestellt. Das ist widerlich, und das bricht alle Tabus.

Menschen mögen mit dem Tod bislang ihre juristischen Schutzrechte gegen das Fotografieren verlieren, doch sie verlieren eben nicht ihre Menschenwürde. Die sterblichen Überreste so würdig zu behandeln wie eben möglich, ist der letzte Dienst, den Menschen Verstorbenen tun können. Es ist eine Verpflichtung gegenüber dem Verstorbenen und vor allem den trauernden Hinterbliebenen.

Sensationslust und hemmungsloses Twittern

Würdig mit den Toten umzugehen, sie respektvoll zu bestatten, das ist zudem das erste Zeichen von Kultur in der Geschichte des Menschen. Das – und das damit verbundene Wissen um die eigene Sterblichkeit – ist es, was unsere fernen Vorfahren vor Zehntausenden Jahren historisch betrachtet klar von Tieren unterschied. Traurig, dass daran in Zeiten des hemmungslosen Twitterns und der Sensationslust im Netz erinnert werden muss.

Es geht der Justizministerin nach eigenen Angaben weniger um das Bestrafen als um die Debatte, die das neue Gesetz auslösen soll. In dem Sinne muss man ihr Erfolg wünschen. Es würde unserer Gesellschaft guttun, mehr über Würde zu reden – und übrigens auch über das Sterben. Es gehört zum Leben dazu.