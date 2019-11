Es ist leider so: Auch die nächste, aufgrund einer konjunkturell stabilen Lage noch üppig ausfallende Rentenerhöhung wird nicht nur für eitel Sonnenschein sorgen. Zuwächse werden bei zahlreichen Rentenbeziehern wie der Schnee im Frühling schmelzen. Alterseinkünfte unterliegen mehr und mehr der Besteuerung.

Und das Ende dieser Entwicklung liegt noch nicht ­einmal in der nahen Zukunft. Erst im Jahr 2040, so sieht es das 2005 auf den Weg gebrachte Alterseinkünftegesetz vor, wird der Schlussakkord ertönen. Dann werden 100 Prozent der neuen Rentenbezieher der Einkommenssteuer unterliegen. Die Zielmarke in diesem komplexen Geflecht aus Besteuerung und Freibeträgen.

Dass die Schraube zurückgedreht wird, ist angesichts der demografischen Entwicklung nicht zu erwarten. Die für 2021 geplante Grundrente und das nur zaghafte Zurückrudern bei den Krankenkassen-Beiträgen auf Betriebsrenten könnten letzte Maßnahmen sein. Im Frühjahr wird die Rentenkommission die Karten auf den Tisch legen. Die Besteuerung wird dabei noch das kleinste Thema im Zusammenhang mit einer generationenfesten Altersversorgung sein. Die Aufgabe ist gewaltig.