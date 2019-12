Die Zeiten, in denen die Kunden nur ein Abo für alle Spiele und alle Tore brauchten, sind bereits Geschichte. Doch in Zukunft wird es für Fußballfans noch komplizierter: Sky, DAZN, ZDF , ARD , Amazon und Telekom – der Dschungel an Rechte-Inhabern für verschiedene Fernsehpakete und Wettbewerbe wird immer dichter. Für den Fan ist das nicht nur unübersichtlich, sondern auch teuer. Denn zumindest die Live-Bilder lassen sich die Sender gut bezahlen. Natürlich separat voneinander.

Der Fußball ist ein knallhartes Milliardengeschäft. Und solange die Kunden das Spiel mitspielen, wird der Irrsinn der Zersplitterung der Fernsehübertragungsrechte weiter auf die Spitze getrieben. Schließlich wollen die ausufernden Spielergehälter irgendwie refinanziert werden. Auch außerhalb des Stadions wird Fußball schauen damit für viele zum Luxusvergnügen.

Hinzu kommt: Obwohl die Preise steigen, sinkt gleichzeitig die Qualität der Übertragungen. Streamingdienste sind besonders in den Belastungsspitzen anfällig für Bildaussetzer. Wer kein schnelles Internet hat, guckt ohnehin in die Röhre. Der Spitzenfußball entfernt sich so immer weiter von seiner breiten Basis.