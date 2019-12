Den Weihnachtsbaum bei 16 Grad Wärme im T-Shirt ausgesucht. Die Hoffnung auf weiße Weihnacht an der Garderobe für Regenkleidung abgegeben. Abgehakt der kalendarisch herbeigezwungene Besinnlichkeits-Marathon in glühwein-seliger Weihnachtsmarkt-Romantik. Alles geschafft, alles erledigt? Advent absolviert? Wir erleben hektische, unruhige Zeiten, wachsende Rastlosigkeit. Mein Gott – ist denn schon wieder Weihnachten ?

Ja. Endlich. Denn in der plärrenden Lautstärke unseres Hochgeschwindigkeits-Alltags braucht es diesen Stopp, dieses leise Innehalten, dieses Sich-Anrühren-Lassen. Weihnachten wirkt. In der christlich-religiösen Kultur-Tradition trotz aller routinebesetzten Selbstverständlichkeit besonders intensiv, als werte- und identitätsstiftendes Fest, aber auch darüber hinaus. Weihnachten ist mehr als Genuss und Gemütlichkeit; Zeit für analoge Begegnungen in der digitalisierten Gesellschaft. Auszeit für Klima-Hysterie, Brexit-Drama und Trump-Getwitter.

Ermunternde Weihnachts-Worte des Bundespräsidenten: wider alle Trübsal und Melancholie, stattdessen ein Appell zu Engagement für das Land, für die Demokratie. Das braucht Hoffnung und Zuversicht. Eine Sehnsucht, die die Weihnachtsbotschaft vermittelt und Gotteshäuser an den Festtagen zu Menschen-Magneten macht. Gut so.