Wenn kluge Köpfe in ein paar Jahrzehnten auf das Jahr 2019 zurückschauen, werden sie sich darüber wundern, wie stark sich der Tonfall in öffentlichen und medialen Debatten verschärft hat. Eine Entwicklung, die sich mit der flächendeckenden Nutzung sozialer Netzwerke schon seit Jahren andeutete, nun aber an eine kritische Grenze stößt und sie leider regelmäßig überschreitet.

Im Disput scheint dabei erlaubt zu sein, was rhetorisch durchdringt. Politische Akteure werden lauter, E-Mail-Schreiber unverschämter, viele sogar kriminell. Ein rüder Ton greift auch im Fernsehen um sich. Galt es früher als „Privileg“ der Privatsender, mit primitiven Konfliktshows Quote zu zu erzielen, greifen längst Satire-Formate öffentlich-rechtlicher Sender in morastige Tiefen oder gar Fäkalgruben.

Es wäre ein guter Vorsatz für 2020, sprachlich abzurüsten – gerade in der Klima-Debatte, auf die der Song im WDR anspielte. Zugleich soll und darf Satire zuspitzen. Sie übertreibt und versteht sich nicht als getreues Abbild der Wirklichkeit. In der Kritik an dem, was uns daran missfällt, gilt ebenfalls das Gebot von Maß und Mitte. Klimaschutz fängt beim geistigen Klima an.