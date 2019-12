Willkommen in der Wirklichkeit des Schuljahres 2019/20, liebe Bildungspolitiker der Länder und des Bundes. Seit Jahren fehlen Lehrerinnen und Lehrer vor ­allem an Grund- und Berufsschulen, auf der anderen Seite lässt die soziale und schulische Realität die Anforderungen an die Pädagogen stetig wachsen.

Wen wundert es, dass Deutschland im Pisa-Test nicht weiter nach vorn kommt – angesichts von ausgedünnten Lehrerzimmern und Klassen, in denen sich oft mehr als 30 Kinder ihre Plätze suchen müssen. Inklusion und Integration sind ohne Zweifel wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben, die neben der Vermittlung der eigent­lichen Lerninhalte heute sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Dafür benötigt man, liebe Kultusministerkonferenz, fachlich gut ausgebildetes Personal in ausreichender Zahl. Deutschland hat die UN-Konvention zur Umsetzung der Inklusion im Jahr 2007 unterschrieben. Ausreichend Zeit, in den Länderhaushalten genug Geld bereitzustellen, um junge Frauen und Männer für den Lehrerberuf auszubilden. Auch die Pensionierungswelle kommt ja angesichts der demografischen Entwicklung kaum überraschend.

Jetzt sollen Quereinsteiger die Lücken füllen – wir sind es ihnen und den zu unterrichtenden Kindern schuldig, ihnen ausreichend fachliche und pädagogische Kompetenzen mit auf den Weg in die Klassenzimmer zu geben.