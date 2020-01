Verzicht – aus Respekt

Es ist eine erschreckende Vorstellung, dass sich von Freitag an wieder Millionen TV-Zuschauer in Deutschland an Ekelprüfungen, Zoff und Selbstoffenbarungen aus dem Dschungelcamp weiden, während auf dem selben Kontinent Brände wüten , die immer mehr Opfer unter Mensch und Tier fordern. Es wäre moralisch geboten gewesen, die Show abzublasen oder zumindest zu verschieben.

Beim Sender RTL spielen vermutlich finanzielle Gründe eine Rolle, das Show-Spektakel mit leichter Modifizierung, die Sicherheit suggerieren soll, wie gewohnt durchzuziehen. Zu üppig dürften die Einnahmen aus Werbeplatzvergaben im Umfeld der Sendung sein. Argumentiert wird mit der Maschinerie „Dschungelcamp“, an der auch in Australien zig Arbeitsplätze hängen. Das klingt nach schlechter Ausrede.

Bedauerlich ist, dass der Kölner Privatsender nicht wenigstens versucht, die Show dahingehend zu verändern, dass von ihr Aufmerksamkeit für das Drama im Südosten des Kontinents ausgeht – durch Aufklärung oder Spenden vielleicht. Dass ein Kandidat jetzt ankündigt, den Klimawandel im Camp zum Thema machen zu wollen, wirkt heuchlerisch.