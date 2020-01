Kommentar: Und noch eine Zölibatsdebatte Querschläge im Vatikan

Im Vatikan geht es zurzeit munter hin und her. Ein Buch über Priestertum und Zölibat, an dem der emeritierte Papst Benedikt XVI. beteiligt ist, wird als bewusster Affront gegen Papst Franziskus gewertet. Dieser muss in Kürze Konsequenzen aus der Amazonas-Synode ziehen, die sich mehrheitlich für verheiratete Priester in abgelegenen Gebieten am Amazonas ausgesprochen hat, um die Seelsorge zu sichern. Nun rudert Benedikt, der den Zölibat vehement verteidigt, zurück. Von Johannes Loy