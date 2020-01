Kommentar zum Post-Ärger Die Relation wahren

Mehr als 18 000 Beschwerden über die Brief- und Paketzustellung in Deutschland: Das klingt nach einem gewaltigen Problem. Zumal 2019 gleichzeitig das Briefporto der Post kräftig erhöht wurde. Doch an den Pranger stellen sollte man die Zusteller deshalb nicht. Ein Kommentar. Von Jürgen Stilling