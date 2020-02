Das nennt man in Automobilkreisen wohl einen klassischen Fehlstart. Daimler-Chef Ola Källenius hat zwar vor Jahresfrist von seinem Vorgänger Dieter Zetsche einen Konzern übernommen, der die Zeichen der Zeit schon jahrelang nicht erkannt und den Trend zur E-Mobilität verschlafen hat. Aber Källenius reagiert kaum und versucht weiterhin, sein schweres Erbe lediglich mit immer neuen Sparprogrammen in den Griff zu bekommen statt kreative Lösungen zu bieten, mit denen Daimler in der Umwelt- und Klimadebatte punkten könnte. Nicht nur Tesla, auch die großen deutschen Konkurrenten BMW und VW machen vor, wie die Imageprobleme der Branche abzumildern sind.

Der Einbruch des Aktienkurses zeigt wie Analysten die Lage bei dem Traditionskonzern bewerten. Wenn Källenius nicht schnell eine nachhaltige Lösung aus dem Hut zaubert, stattdessen weiter sich auftuende Löcher notdürftig stopft, dürfte der Ruf nach seiner Ablösung lauter werden.