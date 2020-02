Doch sollte die Entscheidung keinesfalls mit fehlendem Mut oder gar dem mangelnden Vertrauen der Delegierten in die Fach- und Führungskompetenz von Frauen erklärt werden. In Wahrheit zeichnete sich seit langem ab, dass auch andere mitgliederstarke Bezirksverbände immer stärker darauf pochten, einen der Ihren als Bauernpräsident aufs Schild zu heben. Seit 35 Jahren führten Münsterländer dieses Amt aus – mit unterschiedlicher Intensität und Wahrnehmbarkeit sowohl in der politischen Sphäre als auch im Verband selbst.

Die Zeiten wandeln sich – auch und gerade in der Landwirtschaft. Viele junge Bäuerinnen und Bauern organisieren sich selbst, artikulieren ihre Interessen, ihren Protest in neuen Formen und Medien, wägen ab, welchen Nutzen eine Mitgliedschaft im Verband bringt. Dass die Delegierten sich für einen 58-Jährigen echten Landwirt entschieden haben, ist ein Auftrag nicht nur an ihn, diese Stimmen und Stimmungen aufzunehmen.