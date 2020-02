Gefährliches Halbwissen

Kommentar: Experten in der Öffentlichkeit

Es ist wie immer in einer außergewöhnlichen Situation: Ob nach den Angriffen des 11. September und der Reaktor-Katastrophe von Fukushima zeigen sich auch bei der aktuellen Corona-Epidemie selbst ernannte Experten, Fachjournalisten oder Politiker gern in Talkrunden oder in der Öffentlichkeit, um ihr Wissen preiszugeben. Sie wissen: Die Öffentlichkeit schaut und hört ihnen zu.