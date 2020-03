Und ein Ende ist nicht in Sicht, eher eine Ausweitung vorbeugender Maßnahmen. Wohltuend die gesundheitspolitische Transparenz und Gelassenheit, überzeugend aber eben auch Entschlossenheit und Durchgriff, wo nötig.

Wächst sich die Corona-Krise zur Konjunktur-Krise aus? Die Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitiker in der großen Koalition haben längst in ihren Medikamentenschränken geeignete Medizin gefunden – Liquiditätshilfen und erleichterte Kurzarbeit für in Bedrängnis geratene Firmen versprechen kurzfristige Stabilitätssicherung. Ein Konjunkturpaket? Könnte notwendig werden, wirkt aber viel schwerfälliger und später.

Die Diskussion um das Vorziehen der Soli-Abschaffung für weite Bevölkerungskreise bekommt von interessierter Stelle nun auch den Corona-Stempel verpasst; das klingt ein wenig nach Aktionismus, denn die Wirtschaft leidet aktuell gerade nicht unter flauer Inlands-Kauflust. Schaden aber kann die Steuersenkung, wenn sie denn gegenfinanzierbar ist, sicher nicht.