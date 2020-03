Staatliche Eingriffe in das freie Spiel der Marktkräfte lähmen in der Regel die Wirtschaft. Diese Regel hat sich in der Geschichte immer wieder bestätigt. Doch jede Regel braucht Ausnahmen. In Zeiten einer Corona-Pandemie gilt daher: Der Staat muss eingreifen – und zwar als ein möglichst starker Staat.

Von Jürgen