Jetzt sollen auch noch Geschäfte geschlossen werden. Es gibt also vorerst keine neuen Klamotten und keinenbrandaktuellen technischen Schnickschnack mehr. Schade drum.

Andererseits führen uns diese rabiaten Eingriffe in denAlltag deutlich vor Augen, in welch privilegierter ­Situation wir uns in Deutschland im Allgemeinen be­finden. Diese Selbstverständlichkeiten, auf die wir jetztvorübergehend verzichten müssen, sind für viele an­dereauf diesem Globus immer unerreichbar.

Bleiben wir also gelassen, wenn gerade nicht alles rundläuft. Die Grundversorgung steht, medizinische Hilfeist organisiert. Die Klamotten im Schrank tun es noch ein paar Wochen. Dann genießen wir den nächsten Urlaub wieder umso mehr – vielleicht ist der gar nicht so selbstverständlich, wie wir gerne glauben.

