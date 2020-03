Die Bundesregierung flutet Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit Hunderten von Milliarden Euro. Der Rettungsschirm wird nicht nur über Konzerne gespannt. Kleinstfirmen und Solo-Unternehmen profitieren – ­VaterStaat gibt alles.

In diesen unwägbaren Zeiten, in denen ein gefähr­liches Virus die Welt auf den Kopf stellt, brauchen die Menschen die Sicherheit des Gemeinwesens. Nicht nur Unternehmer, auch Beschäftigte, Mieter und Erkrankte. Im Übrigen: Der Geldsegen fließt aus einem Topf, den die Steuerzahler in guten Zeiten üppig befüllt haben. Nun werden diese Mittel dringend benötigt – für alle.

Der Staat will und muss Vertrauen schaffen, damit die Menschen sich in dieser Krise nicht hilflos und verlassen fühlen. Die Politik tut, was sie kann – und bislang macht sie es gut. Die Schleusen werden geöffnet. Umso wichtiger ist nun, dass die Hilfe bei den Notleidenden ankommt – möglichst rasch, transparent und unbürokratisch. Es gibt noch viel zu tun . . .