Dass er mit der Ausgangsbeschränkung vorpreschte und die anderen Bundesländer brüskierte, dass dieses Vorgehen sogar böses Blut unter den Länderchefs in der Schalte mit der Bundeskanzlerin verursachte – Söder verbucht‘s offenbar als Erfolg. Denn was am Ende an ihm hängen bleibt, ist das Image eines handlungsfähigen Krisenbewältigers.