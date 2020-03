Regierung will Durchgriff im Eilverfahren: Freiheit unter Druck

Mit einem „Epidemie-Gesetz“ will die Landesregierung sich schnellere Handlungsfähigkeit sichern: Per Verordnung soll es in der Corona-Krise beispielsweise möglich werden, dass Ärzte und Pfleger zur Arbeit verpflichtet werden.