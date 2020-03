Ja, Körperkontakt vermeiden – Abstand halten: So lautet das Gebot, um einem möglichen Ansteckungsrisiko aus dem Weg zu gehen. Die meisten Bürger verinnerlichen die neuen Spielregeln des Alltags inzwischen immer mehr – auf der Straße und auch im Supermarkt.

Bedarf es beim Einkauf nun auch noch unbedingt einer Schutzmaske? Darüber ließe sich reden, wenn genug davon auf dem Markt wären. So ist es aber nicht. Es gibt viel zu wenig dieser hochwertigen Stoffe – vor allem dort, wo sie dringend benötigt werden: in Kliniken und Pflegeheimen. Diese zu produzieren, hat Vorrang.

Dass sich nun die halbe Nation an die Nähmaschine setzt, um sich einen Mundschutz anzufertigen, klingt bizarr. Diese Virus-Krise treibt ihre Blüten. Wer andere schützen will, darf gerne auch das Halstuch oder den Schal nehmen. Aber eine Schutzmasken-Pflicht im Supermarkt? Der Bürgermeister der Stadt Jena ist nun forsch vorgeprescht – will dem Beispiel Österreichs folgen und wirkt dabei fast ein wenig hilflos. Im Übrigen, selbst mit Mundschutz gilt: Abstand halten!