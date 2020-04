Auch wenn gerade die Sonne scheint und uns eine heile Welt vorgaukelt, wissen wir, dass es Monate dauern wird, bis wieder Normalität herrscht. Der Staat stellt in der Krise Regeln auf, die vom Grundsatz her richtig sind und zugleich tief in unsere Freiheit eingreifen. Zugleich endet aber unsere Freiheit auch dort, wo die Freiheit des anderen bedroht ist. Das sollte jeder verstehen.

Ob es darüber hinaus zielführend ist, permanent mit Bußgeld zu drohen, kleine Zufallsgrüppchen mit dem Finger abzuzählen oder Abstände zwischen zwei Personen zu messen, erscheint fraglich. Der Großteil der Bürger verhält sich korrekt. Die Menschen wissen, was der Verstand rät und was Vorsicht und Rücksicht gebieten. Das Vertrauen in die Einsicht der Menschen sollte also größer sein als Kontrollwahn und Gängelei.