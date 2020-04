Eine Politik der ruhigen Hand – inCorona-Zeiten ist dieser Anspruch schwer zu erfüllen. Gerade die Frage, wann die Schulen unter welchen Bedingungen öffnen und für welche Schüler, offenbart diese Schwierigkeit. Dem verständlichen Bedürfnis von Lehrern, Eltern und Schülern nach Eindeutigkeit kann Schulministerin Gebauer gar nicht so schnell nachkommen, wie sie müsste – und wohl möchte. Deshalb bleibt Geduld eine bedeutsame Tugend.

In dieser Lage wirkt aber jede weitere Irritation fatal, wie die Ministerin sie mit dem freiwilligen Schulstart für die vor einer Prüfung stehenden Schüler auslöst. Auch wenn formell die Schulpflicht ausgehebelt ist: Der Rückweg ins Schulleben braucht mehr Verbindlichkeit.

Für die Lehrer ist die Vorbereitungszeit kurz. Denn dieBedingungen für einen Unterricht unter Infektionsschutz sind völlig unklar. Bisher haben oft kreative Lehrkräfte viele Lücken in den Schulen überbrückt. ­Dieses Mal aber müssen Land und Kommunen ihre ­Verantwortung übernehmen – und liefern. Denn da, wo die Lockerung zur beruflichen Pflicht wird, zählt Vertrauen in ausreichenden Schutz. Auch kleine, vorsichtige Schritte in die Normalität erfordern einen klaren Kurs.