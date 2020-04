Deutschlands Gastronomen und Hoteliers stecken in einer solch massiven Krise wie kaum ein Unternehmer in anderen Branchen. Grund ist neben aktuellen Umsatzeinbußen vor allem die Perspektivlosigkeit, in die die Corona-Pandemie die Unternehmen stürzt. Hinzu kommt die unausgewogene und schwer nachvollziehbare Lockerungsstrategie von Bund und Ländern.

Warum trägt das Gedränge im Supermarkt, das viele Verbraucher derzeit freitags und samstags in zahlreichen Lebensmittel-Läden erleben, weniger zur Übertragung des Virus bei als der geordnete Betrieb eines Restaurants mit weitläufiger Außengastronomie oder ein partiell geöffnetes kleines Hotel? Ähnlich wie schon bei der 800-Quadratmeter-Grenze für die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften schickt die Politik viele Gastronomiebetriebe ohne Not in eine existenzbedrohende Krise.

Alternativ kann nur ein Milliarden-Hilfsprogramm die Branche vor dem Schlimmsten bewahren. Im Sinne der Steuerzahler ist diese Strategie sicher nicht. Es gibt Finanzlöcher en masse, die der Staat zurzeit stopfen muss. Deshalb sollte dort, wo möglich, eine vorsichtige, vernünftige Rückkehr zur Marktwirtschaft realisiert werden.